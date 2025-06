Um acidente registrado neste final de semana, em Sena Madureira, no interior do estado do Acre, teve novas imagens enviadas para a redação do ContilNet. Na gravação, é possível ver o momento exato da colisão.

O carro preto acertou uma mulher que dirigia uma motocicleta e foi arremessada em via pública. De acordo com informações, a mulher será transferida para um hospital na capital acreana, para cuidar de uma fratura na perna, causada pelo impacto.

Veja: