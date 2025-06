Vídeo mostra pai sendo agredido após atacar criança em festa junina no DF. Confira! 

Uma confusão generalizada tomou conta de uma escola em Vicente Pires, no Distrito Federal, após um homem agredir uma criança de 4 anos durante uma festa junina. O episódio, que aconteceu recentemente, foi registrado por celulares e circula nas redes sociais. Agora, um novo vídeo divulgado pelo portal Metrópoles mostra o analista de sistemas Douglas Filipe Parisio Limam, de 41 anos, sendo cercado por homens que reagem à agressão, desferindo vários socos em seu rosto.

Segundo testemunhas, Douglas se irritou após o filho dele ter um desentendimento com outra criança. Nas imagens divulgadas anteriormente, ele aparece apontando o dedo de forma agressiva e segurando com força o braço do menino.

O clima de pânico se espalhou rapidamente. Gritos e correria tomaram conta do gramado da escola enquanto pais tentavam afastar seus filhos da confusão. Uma policial civil, que estava presente no evento e tentou intervir, acabou levando um tapa no rosto desferido pelo próprio Douglas. Ela também aparece nas imagens gritando e gesticulando, visivelmente alterada.

Outros adultos tentaram separar a briga e proteger o agressor de um possível linchamento. Mesmo assim, a tensão continuou até a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que foi acionada para conter os ânimos e garantir a segurança de todos os presentes.

Após o ocorrido, a policial civil deu voz de prisão a Douglas, que foi contido até a chegada dos militares. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais e segue sendo investigado.

Com a repercussão nacional do caso, a advogada de Douglas Parisio enviou uma nota à imprensa afirmando que o cliente está arrependido. Segundo a defesa, a atitude dele foi motivada pelo bullying que o filho vinha sofrendo na escola.

O Colégio Liceu se pronunciou após o episódio em que Douglas Parisio agrediu um aluno durante a festa junina da escola no último final de semana. Em nota enviada ao G1, a instituição afirmou que a família do agressor não faz mais parte da comunidade escolar.

“Por decisão da instituição, a família envolvida não seguirá mais vinculada ao Colégio Liceu. Essa medida é um posicionamento claro e definitivo: nossa escola não compactua e jamais compactuará com qualquer forma de violência”, declarou o colégio. A escola também informou que já tomou as medidas cabíveis em relação ao caso.