Vídeo mostra resgate de mulher grávida e criança de 12 anos no DF

Um vídeo registrado por equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) mostra o momento em que uma mulher de 30 anos, grávida, e uma criança, de 12, mantidas reféns sob ameaça, são resgatadas em Ceilândia. O autor do crime, segundo a corporação, é um homem de 26 anos com extensa ficha criminal e recém-saído da prisão.

Nas imagens, é possível ver policiais tentando negociar a liberdade das vítimas. Após o criminoso libertar uma delas, um militar pede que o homem libere a outra. Ao ouvir uma negativa, o PM manda o homem soltar uma faca, utilizada para ameaçar a família: “Jogue a faca no chão. Só jogue a faca”.

Após momentos de agonia, o criminoso libera a segunda vítima. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (7/6).

Veja:

Leia também

O caso

O apartamento onde as vítimas foram mantidas em cárcere privado fica na EQNM 7/9, Bloco D, em Ceilândia. Por volta das 4h30, a PMDF foi acionada para o resgate.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais de estar sob efeito de entorpecentes. Após a operação, os policiais conseguiram conter e deter o homem no local, e as vítimas foram libertadas sem ferimentos.

De acordo com a PMDF, o suspeito possui uma extensa ficha criminal e havia saído recentemente do sistema prisional, após cumprir pena de sete anos de prisão.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).