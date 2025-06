Vídeo: Motta alerta sobre “movimentos bruscos” no debate do IOF

Guarujá (SP) — O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu “serenidade” e “equilíbrio” na discussão sobre alternativas à alta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), para que “movimentos políticos bruscos” não piorem um cenário que já está difícil.

“Qualidade, serenidade e equilíbrio, que é o que temos tido nesse momento todo, para que aquilo que já está difícil não venha a ser piorado com movimentos políticos bruscos. Foi por isso que nós chamamos o próprio governo a atenção, de que a medida do IOF tinha sido uma medida infeliz, que tinha sido mal recebida na Casa e que, a partir daí, o governo tivesse mais uma oportunidade para se ajustar o problema fiscal de 2025/2026, eles apresentassem alguma alternativa”, disse Mota em conversa com a imprensa, após participar do Fórum Esfera no Guarujá.