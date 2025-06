Vídeo. Noivo de SC desmaia no altar e episódio viraliza na internet

Ansiedade, nervosismo e emoção com a chegada da amada ao altar foram a combinação que fizeram Gustavo Schmitz desmaiar no próprio casamento em Salete, no Alto Vale do Itajaí (SC). O jovem e a agora esposa dele, Pâmela Berto Schmitz, disseram “sim” em um festão para 200 convidados na pequena cidade catarinense. Acontece que, no começo da cerimônia, o professor, de 25 anos, não suportou tantas emoções e caiu desacordado.

A cena não demorou muito para “correr” pela internet. “Eu sofro muito com ansiedade, tomo remédio. Aí, juntou isso, a correria, eu não ter comido quase nada durante o dia e, principalmente, ver minha noiva linda do jeito que estava”, comentou Gustavo.

