Vídeo: “Partiu deles”, revela Lexa sobre saída da Unidos da Tijuca

Lexa não estará à frente da bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval do ano que vem. A informação foi confirmada pela cantora, no domingo (8/6), que revelou o motivo de sua saída da agremiação carioca, que não a substituiu na Marquês de Sapucaí no último desfile. Vale lembrar que Lexa perdeu a filha, Sofia, na reta final da gestação menos de um mês antes das escola de samba entrar na Avenida.

“A Tijuca decidiu, partiu deles, ter uma nova rainha. Então esse último Carnaval que eu não desfilei foi a minha despedida. Os ensaios de rua foram a minha despedida e eu sou muito grata a toda comunidade do Borel, eu tenho muito carinho, eu tenho muita gratidão, eu cresci muito com vocês, eu aprendi muito com vocês. Só quero que vocês saibam disso”, afirmou.

Vai brilhar no Carnaval de São Paulo

Ainda na publicação, a cantora falou sobre seu novo cargo como Rainha de Bateria da Dragões da Real, de São Paulo: “Depois que a Tijuca anunciou a minha saída, outras escolas do Rio e de São Paulo me convidaram [pra ser Rainha de Bateria]. Mas aceitei logo de cara o convite do Dragões porque já tinha sentimento, entendeu?”, lembrou, antes de finalizar:

“Eu recebi o convite da Dragões a anos atrás e até a Tijuca sabia disso, mas eles falaram que eu tinha que ser exclusiva deles. Mas agora eu posso viver esse meu flerte. Várias rainhas fazem essa jornada dupla de Rio e São Paulo maravilhosamente bem. Mas era o acordo que eu tinha. Agora eu posso ser 100% da Dragões!”, encerrou.

A cantora Lexa na Sapucaí

A cantora Lexa na Sapucaí

Giulia Ventura/Metrópoles 2 de 9

A cantora Lexa perdeu a filha, Sofia, menos de um mês antes do Carnaval

Reprodução 3 de 9

A cantora Lexa perdeu o cargo de Rainha de Bateria da Tijuca

Reprodução 4 de 9

Lexa posa nos bastidores do clipe da música que fez em homenagem à filha, Sofia

Instagram/Reprodução 5 de 9

Lexa posa sorridente para as redes sociais

Instagram/Reprodução 6 de 9

Lexa se emociona ao ouvir música que fez para filha

Reprodução/Instagram @lexa 7 de 9

Um mês após perda da filha, Lexa volta ao trabalho: “Dia de recomeço”

Instagram/Reprodução 8 de 9

Lexa posa de cabelos soltos e óculos escuros

9 de 9

Um mês após o parto de Sofia, Lexa faz desabafo: “A dor é dilacerante”

Instagram/Reprodução

