Vídeo. PM esfaqueia esposa e vítima pede socorro na rua

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mulher caminhando pela rua, pedindo socorro após ser esfaqueada no pescoço pelo companheiro, um policial militar da reserva, de 58 anos. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (4/6) no Conjunto Benedito Bentes 2, em Maceió (AL), e resultou na prisão do suspeito.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), guarnições do 5º Batalhão foram acionadas para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, encontraram a vítima com ferimentos causados por arma branca na região do pescoço. Testemunhas relataram que as agressões foram cometidas pelo policial.

