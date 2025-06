Vídeo polêmico: policiais são flagrados fazendo sexo dentro de viatura oficial

Um vídeo que mostra dois policiais mantendo relações sexuais dentro de uma viatura oficial está circulando nas redes sociais e causando grande repercussão. O flagrante foi registrado por um morador de Larnaca, no Chipre, que passava pelo local no momento da cena.

Nas imagens, a policial aparece inclinada no banco do motorista, enquanto o colega está em pé, do lado de fora do carro, atrás dela. De acordo com a testemunha, o ato aconteceu em plena via pública e outras pessoas passavam nas proximidades, mas o casal de agentes parecia ignorar a presença dos curiosos.

O caso, considerado inusitado e impróprio, ganhou notoriedade internacional e já está sendo investigado pelas autoridades locais, que não divulgaram os nomes dos envolvidos até o momento.

