Vídeo: tenista acerta bolada em juíza durante partida de Roland Garros

Uma cena inusitada marcou o duelo entre Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, pelas quartas de final de Roland Garros, nessa terça-feira (3/6). Em determinado momento da partida, Musetti chutou uma das bolinhas para fora da quadra e acabou acertando a árbitra de linha.

Confira o momento:

Assim que se deu conta do acontecido, Musetti foi se desculpar com a árbitra. O norte-americano Frances Tiafoe criticou o tenista italiano e a organização do Grand Slam que não puniu o adversário pelo ocorrido.

“Ele fez isso e nada aconteceu. Parece até piada. Se nada aconteceu, então eu não tenho nada mais a falar a respeito. É o que é”, disparou Tiafoe.

O italiano deu sua versão sobre o incidente.

“Honestamente, foi muito azar. Eu fiquei com medo, porque eu não quis machucar ninguém. Imediatamente eu pedi desculpas. Eu não tive intenção de fazer isso e por isso acredito que tenham me deixaram continuar no jogo”, disse o tenista.

Em quadra, Lorenzo Musetti derrotou Frances Tiafoe por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6, 7/5 e 6/2. Agora, ele irá enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz na sexta-feira (6/6), na semifinal da competição.

Caso semelhante

Em 2023 a tenista japonesa Miyu Kato acertou uma das gandulas que estavam em quadra de forma acidental. O episódio, no entanto, acabou causando a eliminação de Miyu e sua parceira, Aldila Sutjiadi, da Indonésia, de Roland Garros.

As duas enfrentavam a dupla Marie Bouzková, da República Tcheca, e Sara Sorribes Tormo, da Espanha, quando Miyu tentou jogar uma bola para fora da quadra, mas acabou acertando uma das gandulas da partida. A bola bateu no peito da garota, que chorou com o ocorrido.

Inicialmente, a dupla Miyu Kato seria apenas advertida, mas o juiz optou por desclassificar a dupla. A tenista japonesa deixou a quadra chorando após a decisão.