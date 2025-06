Vídeo: torcedores de Botafogo e PSG brigam durante jogo do Mundial

O Botafogo conquistou uma vitória importante contra o Paris Saint-Germain, na noite dessa quinta-feira (19/6), pela 2ª rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, por 1 x 0. No entanto, uma briga nas arquibancadas do estádio Rose Bowl entre torcedores das duas equipes foi registrado.

Nas imagens, é possível ver a troca de agressões entre os dois grupos. Veja o vídeo:

Não há informações sobre o motivo que teria motivado a confusão, assim como não há relatos de feridos ou detidos por conta do incidente.

Com o resultado, o Botafogo agora lidera o grupo B com 6 pontos. A equipe volta aos gramados na segunda-feira (23/6) quando enfrenta o Atlético de Madrid.