Vídeo: tutores flagram golden retriever “furtando” sapatos do vizinho

Mesmo com diversos brinquedos à disposição, é muito comum que os cães procurem os sapatos e outros objetos pessoais dos tutores para brincar. Foi o que aconteceu na casa da Gabriella Dallago, quando a golden retriever Seaviane apareceu com um pé de um tênis na boca. Só havia um problema: o calçado não pertencia aos tutores.

Em um vídeo que viralizou, postado no perfil da pet no Instagram (assista aqui), Gabriella mostra o comportamento curioso de Seaviane. Primeiro, ela começa trazendo um tênis, no dia seguinte, uma bota.

Desconfiados, Gabriella e o marido decidiram investigar a origem dos itens e deram de cara com o outro par de sapato na porta da residência do vizinho. Ao que tudo indica, a cadela estava ou presenteando os tutores ou colecionando sapatos.

Nas imagens, a tutora aparece repreendendo a golden retriever, que entra em casa com o sapato “furtado”. “Devolve, larga a bota! Está doida?”, afirma Gabriella. Apesar do olhar de “desentendida” da pet, ela carrega a bota até a porta do vizinho.

Nos comentários, os internautas brincaram: “O cachorro: meus ancestrais traziam PATOS, eu trago saPATOS”, comentou um.