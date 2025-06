Vídeo: veja como ficou helicóptero da Record após ataque a tiros

A coluna Fábia Oliveira obteve, com exclusividade, um vídeo que mostra como ficou o helicóptero da Record após ser atingido por um tiro. A aeronave foi alvo de um ataque, com mais de 200 tiros, enquanto sobrevoava a região de Cordovil, Parada de Lucas e Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro.

O vídeo mostra que a aeronave foi atingida por um tiro, que entrou de um lado da lataria, saindo do outro. Apesar do momento de tensão, o helicóptero conseguiu pousar em segurança. Dois profissionais estavam a bordo no momento do ataque, mas ninguém ficou ferido.

Assista ao vídeo:

O ataque ao helicóptero da Record

O ataque ao helicóptero da Record Rio aconteceu na última quarta-feira (4/6). Nesta quinta (5/6), Tino Junior, apresentador do Balanço Geral RJ, comentou o caso. O telejornal ainda exibiu imagens do momento em que os tiros perfuram o helicóptero.

De acordo com a emissora, os profissionais conseguiram se manter calmos e seguir os protocolos de segurança até o pouso.

“Bandidos atiraram ontem para derrubar o helicóptero da Record Rio. Bandidos trabalharam ontem para calar a imprensa. Bandidos foram covardes e atiraram em trabalhadores desarmados”, disse ele. “Por pouco essa bala não pegou no motor do helicóptero. Esse helicóptero iria cair, dois profissionais iriam morrer, provavelmente muitas pessoas morreriam também”, completou o apresentador.

Pronunciamento da Record

Em uma nota enviada à imprensa, a Record repudiou a violência praticada contra jornalistas e profissionais de comunicação e disse que “continuará colaborando com as autoridades para apurar o ocorrido e garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos”.

Leia a nota completa:

“Na última quarta-feira (4), durante um sobrevoo na região de Cordovil, Parada de Lucas e Cidade Alta, na zona norte do Rio de Janeiro, o helicóptero da RECORD RIO foi alvo de um ataque por parte de criminosos. Durante a ação, os bandidos dispararam aproximadamente 200 vezes contra a aeronave, atingindo a fuselagem em um dos disparos. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Nesta quinta-feira, o apresentador Tino Junior, que comanda o Balanço geral RJ, falou sobre a indignação ao ver criminosos tentando calar a imprensa. Disse que bandidos covardes atiraram contra trabalhadores desarmados, e que querem controlar a informação que é levada até as casas. ‘Esse tiro bateu na gente, esse tiro bateu na sociedade. É a certeza que os bandidos querem censurar a imprensa no Brasil’, disse Tino.

Vale ressaltar que a RECORD RIO repudia veementemente qualquer ato de violência contra profissionais de imprensa e reforça seu compromisso com a segurança de sua equipe. Além disso, manifesta seu total repúdio à violência praticada contra jornalistas e profissionais de comunicação, que desempenham um papel fundamental na sociedade. A emissora continuará colaborando com as autoridades para apurar o ocorrido e garantir a segurança de todos os profissionais envolvidos”.