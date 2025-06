Vídeo: veja interior do “caveirão” do CV usado para matar policiais

Equipes da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) apreenderam um arsenal de armas do tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte carioca, nesta quinta-feira (5/6), durante uma operação contra o Comando Vermelho (CV) . O armamento foi encontrado no interior de um veículo blindado adaptado a partir de um SUV da montadora inglesa Land Rover.

Um traficante morreu e quatro foram presos durante ação. O veículo — uma espécie de “caveirão” do crime — teve sua concepção alterada com um buraco no para-brisa, usado como “seteira” para que bandidos apoiem suas armas e atirem com maior precisão. No carro foram encontrados quatro fuzis e quatro pistolas. Policiais fizeram imagens do interior do “caveirão do CV”.

Os criminosos reforçaram a estrutura do veículo com placas de aço reforçado e vidros balísticos que suportam disparos de armas de grosso calibre. O carro usado para se transformar no blindado havia sito tomado de assalto, no Rio.

Veja as imagens:

A ação é realizada por agentes do 17° Batalhão da PM (Ilha do Governador), com apoio de unidades do 1° Comando de Policiamento de Área.