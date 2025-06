Vídeo: veja momento em que Hamilton atropela marmota no GP do Canadá

Além da vitória de George Russell, o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, disputado nesse domingo (15/6), também foi marcado por um incidente inusitado na pista. O heptacampeão Lewis Hamilton atropelou uma marmota, animal comum em solo canadense.

Veja o momento:

Em entrevista ao canal britânico Sky Sports, Hamilton lamentou a situação e se disse triste com o atropelamento do animal. Segundo o piloto, o momento foi algo “horrível”.

“Estava me sentindo muito bem até então […] depois, não vi o que aconteceu, mas ouvi que havia batido em uma marmota. Isso é devastador. Eu adoro animais e fiquei muito triste com isso, é horrível. Nunca aconteceu comigo aqui antes”, disse Hamilton.

3 imagens

Lewis Hamilton, piloto da Ferrari

David Davies/PA Images via Getty Images 2 de 3

Piloto atropelou uma marmota durante GP do Canadá.

Minas Panagiotakis/Getty Images 3 de 3

Marmotas são comuns no Canadá.

Malcolm Griffiths – Formula 1/Formula 1 via Getty Images

O incidente aconteceu na volta 13 da corrida em Montreal. Problemas mecânicos foram identificados no carro guiado por Hamilton, o que seria proveniente da situação envolvendo a marmota. O assoalho da Ferrari 44 foi danificado.

“Tivemos problema com o freio, depois ficamos na pista provavelmente tempo demais no primeiro pit-stop e saímos atrás do tráfego, então uma coisa puxou a outra”, declarou o piloto britânico.