Vídeo: veja momento em que policial do Bope é morto após briga no Rio

Em pânico, testemunhas filmaram o momento em que um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) recebia atendimento após ser atingido por tiros no sábado (7/6). O militar havia se envolvido em uma briga de trânsito, na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, zona oeste do Rio.

O 1º sargento Otávio de Almeida Justa, conhecido como Caveira 153, estava de folga quando foi alvo de disparos de arma de fogo na região do abdômen. Ele foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM), o autor dos disparos fugiu do local e ainda não foi identificado. Acionada, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é a responsável pela investigação. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pelo homicídio.

Veja as imagens:

Nas redes sociais, a página oficial do Bope lamentou a morte do policial:

“É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso irmão de farda, o 1° Sargento Justa, Caveira 153. O Sargento Justa integrou o BOPE desde 2005 e, ao longo de sua carreira, contribuiu grandemente para o nosso Batalhão e para a sociedade. Deixamos aqui a nossa homenagem e o nosso agradecimento por todo o seu legado. Meus sentimentos à família e aos amigos do Sargento Justa. É uma grande perda”.

A corporação finalizou a nota com um versículo bíblico: “Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé”. (2 Timóteo 4:7)