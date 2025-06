Vídeo: vereador amarra enteado de 4 anos pelo pescoço e filma a cena

O vereador da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro Robson Beleza Oda (União Brasil) é investigado por supostamente amarrar o enteado de quatro anos pelo pescoço e filmar toda a cena enquanto a criança chorava.

Ele foi preso, no último domingo (1°/6) após ser denunciado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). Além de ser detido, o político foi afastado do cargo público.

A investigação foi iniciada após um vídeo viralizar em diversas redes sociais. Na cena, uma criança de quatro anos aparece amarrada pelo pescoço, em cima de uma cama, enquanto chora desesperadamente.

Na imagem, é possível ouvir quando uma voz masculina diz ao fundo que o menino continuará ali. “Tu vai me obedecer? Tu vai bagunçar? Agora tu vai ficar aí”, questiona o adulto que supostamente seria o vereador.

Enquanto a criança chora, um outro menino, aparentemente da mesma idade, aparece calado, brincando com um carrinho.

Veja:

Afastado

Após a prisão, a Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro informou que o vereador Robson Beleza Oda, que também era presidente da Câmara Municipal, encontra-se afastado temporariamente de suas funções, para colaborar integralmente com os esclarecimentos necessários sobre assuntos que envolvem seu nome.

“Durante o período da licença, conforme o Regimento Interno, a presidência do Poder Legislativo Municipal será assumida pelo Vice-Presidente, vereador Rogério Góes de Sena, que exercerá interinamente todas as funções legais e regimentais atribuídas à chefia da Casa”, escreveu.

“Esta Casa Legislativa reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a continuidade dos trabalhos legislativos em prol da população de Santa Isabel do Rio Negro, mantendo-se em pleno funcionamento e à disposição dos cidadãos”, finalizou a nota.