Vídeo. Vulcão Etna, na Itália, entra em erupção e assusta turistas

O vulcão Etna, no sul da Itália, entrou em erupção novamente, na noite desse domingo (1º/6). De acordo com a imprensa italiana, a atividade sísmica aumentou na manhã desta segunda-feira (2/6). Uma parte da cratera desabou.

Um pequeno transbordamento de lava atinge a cratera sul do Etna, que está tendo explosões de intensidade crescente e quase contínuas. A previsão é de que elas aumentem ainda mais. Mesmo com os tremores atingindo níveis altos, eles estão limitados, até o momento, ao cume do vulcão, a uma altura de 2.900 metros acima do nível do mar, ou seja, longe dos centros habitados.

Leia também

Um vídeo postado na rede X mostra turistas correndo para deixar o local.

Veja:

Nesta segunda-feira, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, do Observatório do Etna, atualizou o alerta de aviação para o nível mais alto – vermelho –, em decorrência das altas nuvens de cinzas e fumaça que saem do vulcão.

Apesar do alerta, o Aeroporto Internacional Vincenzo Bellini, em Catânia, segue em funcionamento.