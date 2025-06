Vídeo: Yamal realiza sonho e joga futevôlei com Neymar durante férias no Brasil

De férias no Brasil, Lamine Yamal, a joia de 17 anos do Barcelona e destaque da seleção espanhola, viveu um momento inesquecível ao jogar futevôlei com Neymar, seu grande ídolo no futebol. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (19/6), na mansão do craque brasileiro, em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Neymar compartilhou o registro do momento, em que os dois aparecem sorridentes se divertindo à beira da praia. O vídeo viralizou entre os fãs de futebol.

Neymar postou stories jogando um futevôlei com Lamine Yamal. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/Kas04LRImr — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 19, 2025

Yamal nunca escondeu sua admiração por Neymar. Em entrevista concedida em outubro de 2024, o jogador espanhol chegou a afirmar que preferia Neymar a Lionel Messi, considerado por muitos o maior nome da história do Barcelona.

“Meu ídolo quando eu era pequeno era o Neymar. Ele era o cara que eu admirava, que eu assistia a todos os vídeos. Era o Neymar, eu o admirava”, revelou Yamal na ocasião.

O encontro entre os dois craques emocionou torcedores e reacendeu o carinho da torcida catalã por Neymar, que marcou época no clube espanhol entre 2013 e 2017.

📎 Leia mais em: Metrópoles