Vídeo: Zé Felipe reencontra as filhas pela primeira vez após separação

Zé Felipe voltou para o Brasil e reencontrou as filhas, Maria Alice e Maria Flor, pela primeira vez após o anúncio da separação de Virginia Fonseca. Nas redes sociais, o cantor mostrou o momento em que foi recebido pelas meninas ao chegar em Goiânia.

“Melhor recepção do mundo. O papai ama vocês demais, minhas Marias”, declarou ele, que ainda mostrou que as duas seguravam cartazes com mensagens para o artista. “Papai, te amamos”, “José Felipe” e “Amor” foram alguns dos dizeres escritos.

Leia também

Zé Felipe estava em Portugal realizando uma série de shows. Foi lá, inclusive, que o cantor e a influenciadora Virginia Fonseca decidiram dar um ponto final na relação, pegando a todos de surpresa.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Virginia e Zé Felipe anunciaram separação no dia 27 de maio

Reprodução/Instagram @virginia 2 de 4

Zé Felipe e Virginia tem três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Reprodução/Instagram @virginia 3 de 4

Virginia e Zé Felipe estavam casados há cinco anos

Reprodução/Instagram @virginia 4 de 4

Virginia e Zé Felipe

Reprodução/Instagram @virginia

Ainda nas redes sociais, Zé Felipe explicou que ainda não reencontrou o caçula, José Leonardo, porque o bebê estava em uma consulta médica. Posteriormente, ele também mostrou o momento com o menino.

Assista ao vídeo:

RIQUEZA! Depois de alguns dias em turnê fora do Brasil, Zé Felipe voltou pra casa e foi recebido com muito amor pelas filhas. pic.twitter.com/9PNV46IArB — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) June 1, 2025

O anúncio do fim do casamento

Na última terça-feira (27/5), Virginia e Zé Felipe fizeram uma postagem juntos e explicaram que continuam unidos, mas de uma forma diferente: agora como amigos, com o objetivo principal de cuidar dos três filhos. Eles afirmaram que o fato de não estarem mais juntos como casal não diminui o valor da família que construíram ao longo dos anos.

No texto, Virginia e Zé Felipe afirmaram ainda que a decisão foi tomada com honestidade, em vez de manter uma relação apenas por aparência.

O ex-casal fez questão de destacar que viveram a relação de forma intensa, celebraram a chegada dos filhos e foram parceiros em todas as fases. Afirmaram ainda que continuam torcendo um pelo outro e desejam seguir em paz, com sabedoria para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os frutos do amor que viveram.

Leia o comunicado na íntegra:

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”.