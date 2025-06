Vira-lata deficiente resgatada no lixo vira influencer; quem é Vitória

Depois de meses se arrastando pelas ruas de São Luís, no Maranhão, a vira-lata Vitória, que tem uma deficiência nas patas traseiras, pôde contar com a sorte e foi resgatada. Em 2020, a pet foi encontrada em uma lixão, com mamas inchadas e muito doente. Hoje, cinco anos depois, ela vive em um lar carinhoso que oferece ao animal tudo o que ele precisa.

Do lixo ao luxo

Em entrevista ao Metrópoles, Ludmylla Silva, veterinária e tutora de Vitória, conta que a cadela foi resgatada por um rapaz que passava de carro por perto da região. Depois, um casal levou a pet para receber os primeiros cuidados no Hospital Veterinário Universitário da Uema.

Lá, os profissionais realizaram exames de raio-X para entender melhor quais as condições de saúde enfrentadas pela cadela. Diante dos diagnósticos, uma campanha arrecadou dinheiro e doações para ajudar Vitória nos tratamentos. A pet ainda chegou a ficar internada por dois dias, incapaz de fazer xixi sozinha — até hoje ela usa fraldas.

Liberada, ela residiu por meses em diferentes lares temporários, até que os cuidadores encontraram uma veterinária fisiatra, especialista em medicina física e reabilitação, para tratar a falta de mobilidade das patinhas traseiras da cadela. Semanalmente, a pet comparecia à fisioterapia para tentar recuperar os movimentos.

Entretanto, Vitória ainda não tinha um tutor para chamar de seu, até que, comovida pela história da cadela, a própria fisiatra decidiu acolher o animal por uns dias. “Dei um voto de confiança”, brinca Ludmylla.

Na primeira noite, a vira-lata já dormiu na cama da veterinária e logo foi oficializada como “filha”. Com Ludmylla, Vitória tem todo o amor e cuidado que um animal de estimação merece, além de uma fisiatra pessoal que cuida dela em tempo integral.

A veterinária não mede esforços para garantir qualidade de vida para Vitória, que, hoje, usa uma cadeira de rodas. A dupla também não deixa de se exercitar e, na cidade e nas redes sociais, passou a incentivar a adoção de pets deficientes, mostrando que, além de muito afeto, esses animais também podem viver plenamente e cheios de energia. “Atualmente, eu corro com Vitória, para poder motivar tutores de pets a se exercitarem com seus filhos de 4 patas”, complementa a tutora.