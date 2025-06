Virginia brinca ao mostrar que mãe quitou dívida de IPTU em seu nome: “Levou pro coração”

Virginia Fonseca revelou que sua mãe, Margareth Serrão, quitou nesta terça-feira (17/6) a dívida de R$ 6,5 mil que estava em seu nome. O valor era referente ao IPTU de uma sala comercial da influenciadora no bairro Gleba Palhano, em Londrina (PR), e fez com que seu nome fosse incluído na lista de devedores do município. Após a repercussão do caso, Virginia comentou com bom humor que a culpa era da própria mãe, que teria se esquecido de efetuar o pagamento. A apresentadora ainda brincou ao compartilhar a conversa entre as duas, em que Margareth envia o comprovante com a mensagem: “Resolvido”.

Virginia se divertiu com a reação da mãe: “Ela levou para o coração mesmo”. Isso porque, mais cedo, a própria influenciadora havia confirmado o débito, mas mencionou que a responsabilidade era de Margareth. De acordo com ela, a sala comercial foi sua primeira propriedade após o início da vida na internet.

Com o andamento da carreira digital, presenteou a mãe com o espaço: “Eu falei: ‘Mãe, pega esse aluguel da sala, fica para você e você resolve tudo. Fica sob sua responsabilidade. E ela, ‘Ai, filha, amei! Obrigada! Deixa comigo’”. No entanto, a veterana achava que o IPTU seria responsabilidade do inquilino, quando na verdade é do proprietário.

“Ela não ia pagar, só precisava me mandar e eu pagava. Quando eu deixo uma responsabilidade com ela, dá nisso. Já é a segunda vez. Sem contar quando ela esquece de pagar a conta do meu celular e eu fico sem 3G”, acrescentou Virginia, que recordou já ter sido inserida no Serasa por uma dívida de R$ 30 de uma conta de celular, que também seria responsabilidade da mãe.