Virginia compartilha registros inéditos da festa de 4 anos de Maria Alice

Virginia e Zé Felipe realizaram um festão para comemorar o aniversário de 4 anos da primogênita, Maria Alice, em Goiânia. Na manhã desta terça-feira (3/6), a influenciadora dividiu com os seguidores, nas redes sociais, fotos inéditas do evento que teve como regra a proibição de uso do celular.

“Mais alguns registros de ontem! Que festa abençoada, gratidão a todos que fizeram parte desse momento, ficará eternizado em meu coração e com certeza no coração da Mariazinha também”, escreveu a apresentadora na legenda do post em que aparece com os filhos, os familiares e o ex-marido, Zé Felipe.

O tema escolhido para a comemoração foi “O Céu de Maria Alice”. A decoração assinada pelas decoradoras Tana e Cristal Lobo, da Vero Festas, seguiu perfeitamente o proposto e levou todos os convidados para uma experiência nas nuvens. O cenário foi composto por muitos anjinhos e diferentes tons de azul, com cerca de 60 mil balões, 100 esculturas e muitas nuvens brancas.

O evento também contou com 5 bolos especiais, além de um buffet com estações de pizzas, massas, hambúrguer, doces, churros e sorvete. Conforme adiantado pelo portal LeoDias, a animação do evento ficou com por conta das atrações: Hugo e Guilherme, e o grupo de pagode Kamisa 10. Já para os pequenos, teve brinquedos infláveis, como cama elástica e muito mais.

Mesmo após anunciarem o término do casamento, Virginia e Zé Felipe chegaram juntos à comemoração. Os dois fizeram cliques em família e curtiram a celebração em clima de amizade. No story do Instagram, a influenciadora chegou a compartilhar vídeos em que o ex-marido aparece ao seu lado.