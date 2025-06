Virginia confessa motivo por trás da ausência de vídeos na academia: “Tenho vergonha”

Virginia Fonseca explicou para os fãs, nesta segunda-feira (9/6), a razão para a ausência de vídeos na academia ao longo das últimas semanas. De acordo com a influenciadora, a vergonha de se gravar ao lado de outras pessoas impede novos registros da rotina fitness.

A ex-esposa de Zé Felipe afirma ter recebido muitas mensagens pedindo para que volte com o conteúdo. “E concordo, porque quando acompanho alguém treinando, me dá energia pra ir. Sei como é que é”. No entanto, ela explicou que nem sempre é possível.

Isso porque, embora Virginia acumule mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, a timidez ainda a persegue em certos momentos, como é o caso da academia: “Tenho muita vergonha quando treino na academia aqui do prédio. Quando vou na academia grandona aqui, fico com muita vergonha. Por isso falo que vou tentar, eu fico com muita vergonha!”.

Ainda segundo a influenciadora, o relato causa estranheza na maioria das pessoas. Ainda assim, ela destaca que não se sente a vontade em atuar como blogueira no ambiente: “Quando falo que tenho vergonha, as pessoas ficam: ‘nossa, você com vergonha?’. Falando assim não tenho, mas posicionar o celular, ir lá fazer o exercício, a pessoa deve ficar olhando”.

“Que ódio, velho! Odeio ter vergonha. E eu tenho, tá? E para muita coisa! Pode não parecer, mas eu tenho vergonha”, finalizou Virginia.