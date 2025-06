Flagrados

Internautas perceberam nesta quarta-feira (4/6) que ambos apareceram nos stories do Instagram sem a joia. Na última segunda-feira (2/6), quando celebraram o aniversário de 4 anos de Maria Alice, o casal ainda ostentava a joia.

Nas redes, muita gente reagiu. “Até ontem os dois estavam usando [aliança], do nada hoje os dois estão sem”, apontou a seguidora Carol Rodrigues. “Gente, e tá tudo bem!!! Ela conseguiu o status que queria, e ele conseguiu filhos lindos! Vida que segue”, disse Poli Domingos. “Viram que estavam falando, aí foram lá e tiraram pra poderem falar mais”, debochou Geovana Araújo.

Virginia e Zé Felipe oficializaram a união em 2021, numa cerimônia simples. Na época, ela já estava grávida da primeira filha. Em ouro 18K e um diamante, a aliança usada pela influenciadora era avaliada em mais de R$ 18 mil, de acordo com o G1. Já a joia do cantor, sem o diamante, valia cerca de R$ 9.750,00.

Casa nova

Depois que Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram a separação, o filho do sertanejo Leonardo já busca nova casa para chamar de sua após deixar a mansão em que vivia com a apresentadora do SBT.

De acordo com o Fofocalizando, após a festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice, realizada nesta segunda-feira (2/6), o cantor Zé Felipe foi dormir na casa da mãe, a influenciadora Poliana Rocha. O mesmo aconteceu quando ele retornou de Portugal, onde realizou uma série de shows.

A novidade, de acordo com Leo Dias, é que o ex-marido de Virginia está pensando em morar sozinho e já procura nova casa para comprar. O famoso busca por um imóvel no mesmo condomínio de luxo em que a influenciadora vive. A ideia é ficar próximo dos três filhos. Leonardo e Poliana, pais do artista, vivem no mesmo condomínio.

Resposta

A coluna Fábia Oliveira procurou a assessoria de imprensa de Zé Felipe, que se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. Em nota, a equipe do artista negou que ele tenha comprado uma nova casa até o momento.

Segundo o posicionamento, o cantor ainda não fechou nenhum contrato de compra ou aluguel, embora tenha, sim, a intenção de permanecer no mesmo condomínio para manter a convivência com os filhos.