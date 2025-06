Virginia Fonseca e Zé Felipe compartilharam várias fotos juntos nesta terça-feira (2/6). Nas imagens publicadas nas redes sociais, o ex-casal aparece acompanhado dos filhos durante a festa de aniversário da primogênita, Maria Alice.

Separação

Os 4 anos da pequena foram celebrados com uma grande festa com o tema de “O céu de Maria Alice” na tarde desta terça. Para a comemoração, a menina se vestiu de anjinho com um vestido branco e asas.

Além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Flor e José Leonardo.