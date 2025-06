Virginia Fonseca reage à penhora de seus bens por dívida de IPTU; veja

Virginia Fonseca está na China a trabalho e revelou ter levado um baita susto ao saber que seus bens podem ser penhorados por conta de uma dívida de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de R$ 6.530,06. Através dos stories do Instagram, na noite de segunda-feira (16/6), horário do Brasil, ela revelou de onde veio o problema.

“Vamos lá, galera. Nunca falo sobre nada, mas vou falar sobre isso aqui porque achei muito engraçado. Bem eu de boa, chego na China e, mexendo no celular, me aparece isso aqui. Falei: ‘Véi, mais uma fake news? Mas vou confirmar’. Mas a gente não pode esquecer que esses dias pra trás descobri que meu nome estava sujo no Serasa por causa de R$ 30 de uma conta de celular”, afirmou.

Origem do débito

Ainda na postagem, a influenciadora contou que perguntou à mãe, Margareth Serrão, sobre o problema e descobriu a origem do débito: “O primeiro imóvel que comprei foi essa sala comercial em Londrina, e aluguei. As coisas começaram a dar muito certo na minha vida, e falei: ‘Mãe, pega esse aluguel da sala, fica para você e você resolve tudo. Fica sob sua responsabilidade’. E ela: ‘Ai, filha, amei! Obrigada! Deixa comigo!’”, recordou.

E seguiu, relatando que a confusão de Margareth foi motivada porque em Governador Valadares, Minas Gerais, quem paga o imposto é o inquilino, mas em Londrina é diferente.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca foi incluida em pedido de indiciamento da CPI das Bets

Virginia Fonseca comendo cérebro na China

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca

“Nosso contrato não era assim. Ela não sabia, eu não sabia, o cara da imobiliária não avisou, então ficou por isso. Descobrimos que o erro foi nosso, a gente já vai pagar, e minha mãe está resolvendo”, encerrou.

Assista ao relato