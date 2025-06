Virginia Fonseca tumultua evento ao surgir cercada por seguranças

A influenciadora Virginia Fonseca fez uma aparição pública na noite desta sexta-feira (6/6) em São Paulo, após o término do seu casamento com o cantor Zé Felipe, e causou uma verdadeira bagunça. Ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor, a apresentadora do Sabadou, do SBT, foi blindada por seguranças e ignorou os jornalistas presentes no local.

Virginia Fonseca levou as herdeiras para assistir o espetáculo Disney On Ice. Segundo a revista Quem, a famosa se tornou alvo dos cliques dos fotógrafos presentes e foi questionada por jornalistas sobre sua separação. Protegida por seguranças, a influenciadora não respondeu os questionamentos e causou tumulto ao deixar a apresentação.

A influenciadora e o filho de Leonardo anunciaram a separação no último dia 27 de maio. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, anunciou o ex-casal. “Não julguem e não criem histórias”, pediram os ex-pombinhos.

Saiu de casa

Também nesta sexta (6/6), Zé Felipe usou as redes sociais para falar sobre a sua saída da mansão que dividia com a ex-esposa Virginia Fonseca. O cantor negou qualquer briga entre os dois e destacou que a decisão foi tomada pensando no bem-estar dos três filhos do casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, o filho de Leonardo afirmou que já encontrou uma nova casa, localizada a cerca de 300 metros da residência onde morava com a influenciadora, e que o objetivo principal é proteger as crianças para que não sejam afetadas pela separação.

“Graças a Deus está tudo certo, não fui expulso de casa. Partiu de mim, Virginia nem comentou nada disso. Acho que é o melhor a ser feito mesmo”, disse. “Eu acho que o mais importante é blindar as Marias, o José, para eles não sentirem nada disso, até porque eles não têm culpa. Não teve briga, tudo que a gente construiu nesse casamento foi juntos”, declarou Zé Felipe.