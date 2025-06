Vítima de maus-tratos, cachorro com quase 5 kg de pelo é resgatado

Em um prédio localizado no Cidade do México, capital do país, um poodle com mais de 10 anos de idade se perdia em meio ao próprio pelo, enquanto vivia em meio aos escombros de um barraco igualmente abandonado. O pet foi encontrado quando já estava sofrendo de vários problemas de saúde, mas encontrou acolhimento e tratamento quando foi salvo por duas protetoras da região.

As mulheres atuam no abrigo Seres Livres AC, e gravaram todo o processo, do resgate à remoção de pelos do animal de estimação. O vídeo foi publicado no TikTok. A história viralizou e comoveu internautas.

O animal de estimação vivia em meio a escombros de um prédio e foi resgatado depois de 10 anos de negligência, quando os vizinhos começaram a denunciar a situação do pet para as autoridades locais.

O poodle morava com um tutor que não cortava seu pelo e nem cuidava da sua saúde. O homem também não alimentava o cachorro.

Com muita insistência e a ajuda de uma equipe de bombeiros, o poodle foi resgatado e levado ao Hospital Veterinário Durango. Lá, descobriram que, devido à negligência sofrida, o animal havia perdido a audição, estava com infecção nos dentes e com problemas respiratórios.

Depois da remoção de toda a pelagem embaraçada e suja — com restos de entulho junto ao pelo emaranhado —, o cachorro perdeu cerca de 5 kg. Ele precisou ser submetido a uma cirurgia. Agora, foi rebatizado como Soñador.

O nome foi dado devido à triste história de vida do animal, na tentativa de fazer uma alusão ao sonho que ele poderia ter de viver uma vida diferente da que tinha com o antigo tutor.

Por conta do alcance da história, o abrigo conseguiu várias doações, o que permitiu que todo o tratamento fosse pago. Atualmente, o pet está seguro e bem.

