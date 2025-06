Vítimas de queda de balão em Praia Grande são veladas neste domingo

Os corpos das vítimas da queda de um balão que pegou fogo no ar em Praia Grande (SC) começaram a ser velados neste domingo (22) em seus locais de origem nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Oito pessoas morreram no acidente, que teve ainda 13 sobreviventes. O balão caiu na manhã de sábado (21) em decorrência de um incêndio. Entre as vítimas, quatro morreram carbonizadas e quatro ao saltar do cesto para fugir das chamas.

Notícias relacionadas:

Entre os mortos havia uma mãe e filha, dois casais, um patinador artístico e um oftalmologista. Todos tinham como origem o sul do país. São eles:

Everaldo da Rocha, de 53 anos, e Janaína Moreira Soares da Rocha, de 46 anos – O casal fazia o passeio com os filhos, que estão entre os sobreviventes. O velório dos dois começou às 9h30 deste domingo no Cemitério Parque Jardim das Flores, em Joinville, no norte catarinense;

Fabio Luiz Izycki, de 42 anos, e Juliane Jacinta Sawicki, de 36 anos – O bancário e a engenheira agrônoma, ambos gaúchos, estavam namorando. O velório dela ocorreu pela manhã na cidade gaúcha de Carlos Gomes. Não informações sobre o velório de Fabio;

Leandro Luzzi, de 33 anos – O patinador artístico era diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística e fundador de uma escola da modalidade na cidade catarinense de Brusque, além de atuar como técnico da seleção brasileira. Fazia o passeio com o namorado, que sobreviveu. O velório começou às 6h deste domingo na cidade de Indaial, com sepultamento previsto para as 17h;

Leane Elizabeth Herrmann, de 70 anos – Realizava o passeio com a família. O velório acontece neste domingo em Concórdia, município do meio-oeste catarinense;

Leise Herrmann Parizotto, 37 anos – Médica de um posto de saúde em Blumenau (SC), ela fazia o passeio junto com a mãe, Leane, ao lado de quem também é velada neste domingo no município de Concórdia, no meio-oeste catarinense;

Andrei Gabriel de Melo, de 34 anos – Oftalmologista de Fraiburgo, município no oeste de Santa Catarina. O velório será realizado na Câmara Municipal a partir das 14h, com sepultamento previsto para as 9h de segunda-feira (23).

O que se sabe

De acordo com as informações disponíveis até o momento, relatadas em depoimentos prestados pelos sobreviventes à polícia, o incêndio no balão de ar quente começou com uma falha em um maçarico auxiliar, utilizado para iniciar a chama do tanque principal da aeronave.

Um extintor a bordo do balão teria falhado, segundo os relatos de sobreviventes. As informações foram confirmadas à Agência Brasil pelo delegado-geral de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. A Polícia Civil e a Polícia Científica catarinenses atuam na investigação do caso.

Ainda segundo os depoimentos, após o início das chamas, o piloto Elvis de Bem Crescêncio conseguiu baixar o balão até uma altura próxima ao solo, quando ordenou que todos saltassem. Ele mesmo desembarcou da aeronave.

Com a súbita redução no peso, contudo, o balão voltou a subir com rapidez, antes que as oito vítimas pudessem também desembarcar. Em seguida, a lona da aeronave foi tomada pelas chamas, antes de despencar de uma altura acima de 40 metros.









Ainda na noite de sábado, a Sobrevoar Serviços Turísticos, empresa dona do balão divulgou nota em que manifestou solidariedade e respeito às vítimas.

“Nesse momento, expressamos nossos sentimentos aos familiares das vítimas, oferecendo nosso total apoio e nossas preces, colocando-nos a disposição para auxiliar em tudo o que for necessário”, diz o texto.

Segundo a empresa, todas as normas da Agência Nacional de Aviação (Anac) pertinentes foram cumpridas, e o piloto responsável pelo passeio tinha “ampla experiência” e “tentou salvar todos a bordo”.

Aberta em setembro de 2024, a empresa tinha autorização de funcionamento emitida pela prefeitura. A Sobrevoar disse ter interrompido todas as atividades por tempo indeterminado após o acidente, “em respeito às vítimas, seus familiares e a comunidade”.

O governador em exercício de Santa Catarina, o desembargador Francisco Oliveira Neto, decretou luto oficial de três dias. O governador Jorginho Mello, que estava em viagem oficial à China, lamentou o acidente e disse que “todos estão consternados” com a tragédia.

Em nota oficial e nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou o acidente, colocando o governo federal à disposição dos familiares das vítimas, dos sobreviventes e das autoridades locais.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou no sábado que está adotando as providências necessárias para averiguar a situação do balão que pegou fogo e caiu em Praia Grande.

O Ministério do Turismo também informou que pretende se reunir nesta semana com autoridades e representantes de entidades envolvidas com a exploração do balonismo turístico no Brasil, com o objetivo de avançar na regulamentação da atividade.