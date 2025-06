Vitrine Club: nova casa noturna promete revolucionar a noite de Rio Branco; confira

A cena noturna da capital acreana está prestes a ganhar um novo e promissor capítulo. Em junho, será inaugurada a Vitrine Club , uma proposta inédita em Rio Branco que promete transformar a experiência de quem busca diversão, música de qualidade e um ambiente moderno e acolhedor.

a reportagem teve acesso à imponente fachada da Vitrine, que já está chamando a atenção. Com arquitetura moderna e iluminação estratégica, a estrutura cria um clima de expectativa e antecipa o que está por vir: uma casa que vem para marcar época na cidade.

A proposta da Vitrine Club é clara: oferecer uma nova experiência de boate, com início da programação logo no começo da noite, através do seu exclusivo happy hour – um aquecimento com petiscos, drinks especiais e música ao vivo, criando o clima perfeito antes da pista principal começar a ferver.

No repertório, a casa promete muito sertanejo, funk, trap e outros ritmos que estão em alta nas pistas de todo o país. A proposta é clara: entregar uma nova experiência de entretenimento para a população de Rio Branco, que há tempos pede por novidades na noite da cidade.

“A Vitrine vem para somar e para atender um público que merece mais. A noite de Rio Branco precisa de renovação e a gente acredita que essa entrega vai surpreender”, declarou um dos empresários responsáveis pela casa.

À frente do projeto está o produtor Johnnes Lisboa, nome já consolidado no setor de eventos em Rio Branco. Com mais de dez anos de experiência, Johnnes foi responsável pelos maiores shows realizados na cidade e por comandar casas noturnas de grande sucesso. Agora, ele promete entregar à população acreana uma estrutura à altura do que o público merece.

“A Vitrine é mais do que uma boate. É um conceito. É um presente para todos que gostam de curtir a noite com segurança, conforto e boa música. Rio Branco estava precisando de algo novo, e nós viemos pra fazer história”, afirma Johnnes.

Além da estrutura, a Vitrine Club também promete atrações nacionais mensais, e em breve deve anunciar a data oficial de inauguração com grandes nomes da música brasileira. A expectativa só aumenta.

Por enquanto, o público pode acompanhar os primeiros detalhes pelas redes sociais, onde a fachada da Vitrine já foi revelada, despertando curiosidade e ansiedade entre os acreanos.

“A Vitrine é nossa, é de todos os riobranquenses. Estamos prontos para entregar o que essa cidade merece”, concluiu Johnny.

📍 Fique ligado: a inauguração está marcada para junho.

🔗 Mais informações serão divulgadas em breve.