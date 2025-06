Viúvo de Paulo Gustavo lamenta mudança de casa: “Memórias do que a gente viveu”

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, está em processo de mudança do apartamento no Rio de Janeiro e desabafou nas redes sociais nesta quarta-feira (4/6) sobre deixar o local em que morou ao lado do parceiro, que faleceu em 2021.

“Mudar é gostoso, mas sabe que toda vez que eu venho aqui em casa pra buscar alguma coisa ou arrumar o apartamento, eu fico com o coraçãozinho partido. É um pouco das memórias do que a gente viveu […] eu fico aqui lembrando, pensando, viajando”, falou.

O médico contou que se mudou para o apartamento no Rio de Janeiro quando ele e o humorista estavam planejando ter filhos, e que, inicialmente, o quartinho das crianças foi decorado para um casal de bebês. No entanto, a mulher que fazia a barriga de aluguel sofreu um aborto espontâneo, e o ambiente foi posteriormente redecorado para a chegada de Gael e Romeu, filhos gêmeos do médico e de Paulo Gustavo, que hoje têm cinco anos.

“Tudo isso é carregado de gratidão, saudade, nostalgia e também vontade de escrever uma história nova. Uma fase nova, numa casa nova, num momento de vida diferente, com os meninos, ver eles crescendo, acompanhar essas mudanças. É tudo muito especial e, ao mesmo tempo, difícil e gratificante. É um misto de sensações”, desabafou, e finalizou desejando que a próxima família que for morar no local seja feliz, assim como eles foram.