Viúvo de Paulo Gustavo revela reação dos filhos com morte do humorista

Viúvo de Paulo Gustavo (1978-2021), o médico Thales Bretas, expôs o difícil momento de contar aos filhos gêmeos que o pai está morto. Ou seja, em momento de reflexão e exposição de algo íntimo, o viúvo do comediante não escondeu os mínimo detalhes em programa de TV.

De acordo com apurações dos especialistas em televisão do portal TV FOCO, veja quando e onde Thales Bretas revelou o falecimento do pai aos seus filhos. A princípio, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, esteve no programa Sem Censura, de Cissa Guimarães, na TV Brasil.

Leia a reportagem completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.