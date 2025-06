“Surto de infecções respiratórias”, alerta médico sobre mudanças de temperatura no Acre

As constantes mudanças de temperatura no Acre, fato típico do período, com a sequência de friagens e calor intenso neste mês de julho, tem afetado diretamente a saúde da população.

Em entrevista ao site ContilNet, o imunologista Guilherme Pulici, explicou esse cenário tem causado um aumento expressivo nos casos de doenças respiratórias.

“As mudanças bruscas de temperatura geralmente vem acompanhadas de mudanças da umidade relativa do ar nesta época do ano e afeta principalmente crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias crônicas (Asma, Rinite, Sinusite, Enfisema, DPOC) causando inflamação das via aéreas e crises de tosse e falta de ar que tanto sobrecarregam os hospitais e UPAs”, ressaltou.

Dr. Guilherme também esclarece por que o nosso organismo fica mais suscetível nesse período.

“Extremos de temperatura e baixa umidade prejudicam o sistema imunológico. Isso enfraquece vários mecanismos de defesa do nosso corpo, deixando a gente mais vulnerável às infecções, principalmente as respiratórias, que são na maioria das vezes causadas por vírus”, explica.

Além dos problemas respiratórios, outras doenças também podem se agravar nesse cenário, como problemas crônicos do coração, diabetes, doenças nos rins e no fígado, pontua o especialista.

Entre as doenças mais comuns associadas às friagens e ao clima seco, o médico cita a bronquiolite, que atinge especialmente bebês e idosos, além da gripe e dos resfriados comuns.

“A bronquiolite, que afeta bebês e idosos, a gripe, os resfriados comuns, todos estes causados por vírus que circulam mais nesta época, são as mais comuns e que mais sobrecarregam o sistema de saúde”, destaca.

Por fim, Dr. Guilherme deixa uma orientação clara à população acreana.

“Manter o calendário vacinal em dia é fundamental. A vacina contra a gripe está disponível no SUS e, na rede privada, existe também vacina contra a bronquiolite. Prevenir é a melhor forma de proteger quem a gente ama, principalmente os mais vulneráveis”, conclui.