Vivi Noronha denuncia abordagem em prisão de MC Poze: “Trataram a gente como lixo”

Viviane Noronha, de 20 anos, tem enfrentado dias difíceis desde a prisão do marido, MC Poze do Rodo, na última quinta-feira (29/5). Em um compilado de vídeos nos stories com duração de sete minutos, a influenciadora desabafou sobre a abordagem policial, relatando ter sido humilhada e desrespeitada na frente da filha.

O funkeiro, cujo nome de batismo é Marlon Brandon Coelho Couto, foi preso em casa, em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Ele é investigado por apologia ao crime e suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Cartazes foram compartilhados em frente ao Presídio Bangu 3 Reprodução: Instagram/Vivianne Noronha Poze do Rodo e Vivianne Noronha (Foto: Reprodução/Instagram) Em meio à prisão de Poze, esposa do funkeiro cobra apoio de MCs e artistas_ “Cadê_” Poze do Rodo e Vivianne Noronha – Foto: Reprodução/Instagram MC Poze de Rodo na polícia Reprodução: Globo Voltar

Próximo

Para começar, ela contou que os policiais estavam monitorando os passos da família dois dias antes da prisão de Poze. “Eles chegaram na nossa casa às 5 horas da manhã com a imprensa. Ou seja, foi armado. Ou a imprensa ia pensar: ‘Ah, vou lá na casa do MC Poze, entrar no condomínio e gravar 5 horas da manhã’? Estranho, né?”, questionou ela.

No momento que foram abordados, Vivi contou que estava dormindo com a filha Júlia, de 6 anos. “Eles me acordaram com uma lanterna. Eu, com roupa de dormir, dormindo com a minha filha. E falaram a seguinte frase: ‘Levanta, porr*!’” Ah, mas eles têm que falar com amor? Não. Eles têm que tratar com respeito. Seguir o procedimento padrão do trabalho deles. E eles não fizeram isso”, lamentou.

Ela ainda mostrou indignação sobre como Poze foi tratado. “É o vídeo que tá na mídia: ele sendo agredido, de cara pra parede, igual um marginal, né? Como se ele fosse um perigo para a sociedade. Como se… não sei, ele fosse pegar uma metralhadora, talvez.”

Segundo ela, os policiais desativaram as câmeras e levaram o HD contendo as imagens. “Por que não deixaram eu pegar as gravações de quando vocês deram um soco aqui no braço do primo do Marlon, e ele desceu uns dois, três degraus? Por que que a mídia não soltou isso?Vocês tratam a gente como lixo, sim. E vocês são os próprios lixos, tá?”, desabafou.

A influenciadora afirmou ainda que tem muito o que falar sobre a abordagem agressiva: “Eu pulei partes, estou com a cabeça uma loucura. Tão indignada, tão triste, tão com raiva”. Por fim, questionou o fato da trativa ser diferente de caso para caso.