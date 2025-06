VNL: Brasil encara campeãs olímpicas na primeira semana; veja adversários

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminino 2025 começa nesta quarta-feira (4) e vai até o dia 27 de julho. A competição reunirá 18 seleções do mundo inteiro e define quem fica com as últimas vagas para as Olimpíadas de Paris 2025. O Rio de Janeiro será uma das cidades-sede.

Além do Brasil, a Itália, Países Baixos, Alemanha, China, Polônia, Sérvia, Turquia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Tailândia, Bulgária, Canadá, República Dominicana, Japão, França, Bélgica e República Tcheca compõem a VNL feminina em 2025.

A Seleção Brasileira estreia contra República Tcheca, no Rio de Janeiro (RJ), às 17h30min, no Maracanãzinho.

Como funciona a Liga das Nações de Vôlei Feminino, a VNL 2025

Esta é a 7ª edição da VNL, contará com 18 seleções em cada gênero, duas a mais que em 2024, e um total de 24 jogos no Maracanã. A mudança no número de equipes gera alterações no calendário da fase preliminar, que foi dividida em um período de três semanas.

O ranking é feito de acordo com a lista da Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Entre os dias 4 e 8 de junho acontece a primeira fase da liga. Cada equipe vai disputar 12 partidas em três grupos rotativos, com seis seleções cada um, e em sedes diferentes. O Rio de Janeiro no Brasil é uma delas.

O número de dias de competição cai de seis para cinco na semana, tendo uma semana a mais de descanso. As oito melhores equipes avançam à fase final, eliminatória, que começa com as quartas de final.

Neste ano, as principais equipes, que até 2024 não podiam ser rebaixadas, perdem a “proteção”, ou seja, a pior seleção classificada na competição será rebaixada, dando lugar à seleção mais bem colocada no ranking mundial que ainda não está na Liga das Nações.

Uma novidade para essa edição é que a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) vai testar a permissão de “dois toques” durante o levantamento, desde que a bola fique do mesmo lado da quadra.

A Seleção feminina foi três vezes vice-campeã, em 2019, 2021 e 2022, e procura sua primeira vitória.

Onde assistir ao vivo às partidas da Liga das Nações de Vôlei Feminino, a VNL 2025

Será possível assistir ao vivo às partidas da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2025 no Sportv 2, pelo Streaming VBTV (consulte seu plano) e o ge acompanhará alguns jogos em tempo real. É preciso consultar a transmissão de cada partida.

Veja o calendário de jogos da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminino 2025

Semana 1

4 de junho, quarta-feira

França x Turquia – 00h30min de Brasília (Pequim, China)

Tailândia x Polônia – 4h de Brasília (Pequim, China)

China x Bélgica – 08h30min de Brasília (Pequim, China)

Holanda x Japão – 12h de Brasília (Ottawa, Canadá)

Estados Unidos x Itália – 14h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Dominicana x Sérvia – 17h de Brasília (Ottawa, Canadá)

Tchéquia x Brasil – 17h30min de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Bulgária x Canadá – 20h30min de Brasília (Ottawa, Canadá)

Coreia x Alemanha – 21h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Coreia x Alemanha – 21h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

5 de junho, quinta-feira

Bélgica x Tailândia – 4h de Brasília (Pequim, China)

China x Polônia – 8h30min de Brasília (Pequim, China)

Bulgária x Dominicana – 17h de Brasília (Ottawa, Canadá)

Alemanha x Itália – 17h30min de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Canadá x Holanda – 20h30min de Brasília (Ottawa, Canadá)

Brasil x Estados Unidos – 21h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

6 de junho, sexta-feira

França x Bélgica – 4h de Brasília (Pequim, China)

Turquia x Tailândia – 8h30min de Brasília (Pequim, China)

Dominicana x Holanda – 17h de Brasília (Ottawa, Canadá)

Coreia x Itália – 17h30min de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Sérvia x Japão – 20h30min de Brasília (Ottawa, Canadá)

Tchéquia x Estados Unidos – 21h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

7 de junho, sábado

Turquia x Polônia – 5h de Brasília (Pequim, China)

China x França – 8h30min de Brasília (Pequim, China)

Brasil x Alemanha – 13h30min de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Coreia x Tchéquia – 17h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Canadá x Japão – 17h de Brasília (Ottawa, Canadá)

Bulgária x Sérvia – 20h30min de Brasília (Ottawa, Canadá)

8 de junho, domingo

Bélgica x Polônia – 1h30min de Brasília (Pequim, China)

França x Tailândia – 5h de Brasília (Pequim, China)

China x Turquia – 8h30min de Brasília (Pequim, China)

Brasil x Itália – 10h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Dominicana x Japão – 12h de Brasília (Ottawa, Canadá)

Tchéquia x Alemanha – 13h30min de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Bulgária x Holanda – 15h30min de Brasília (Ottawa, Canadá)

Coreia x Estados Unidos – 17h de Brasília (Rio de Janeiro, Brasil)

Canadá x Sérvia – 19h de Brasília (Ottawa, Canadá)

Semana 2

18 de junho, quarta-feira

Bulgária x Itália – 2h30min de Brasília (Hong Kong, China)

Tailândia x Japão – 6h de Brasília (Hong Kong, China)

Coreia x Canada – 6h30min de Brasília (Istambul, Turquia)

França x Alemanha – 8h de Brasília (Belgrado, Sérvia)

Tchéquia x China – 9h30min de Brasília (Hong Kong, China)

Bélgica x Brasil – 10h de Brasília (Istambul, Turquia)

– 10h de Brasília (Istambul, Turquia) Holanda x Polônia – 11h30min de Brasília (Belgrado, Sérvia)

Dominicana x Turquia – 13h30min de Brasília (Istambul, Turquia)

Sérvia x Estados Unidos – 15h de Brasília (Belgrado, Sérvia)

19 de junho, quinta-feira

Tailândia x Itália – 6h de Brasília (Hong Kong, China)

Bulgária x China – 9h30min de Brasília (Hong Kong, China)

Bélgica x Dominicana – 10h de Brasília (Istambul, Turquia)

Estados Unidos x Polônia – 11h30min de Brasília (Belgrado, Sérvia)

Canadá x Turquia – 13h30min de Brasília (Istambul, Turquia)

Alemanha x Sérvia – 15h de Brasília (Belgrado, Sérvia)

20 de junho, sexta-feira

Bulgária x Tchéquia – 6h de Brasília (Hong Kong, China)

Japão x Itália – 9h30min de Brasília (Hong Kong, China)

Coreia do Sul x Bélgica – 10h de Brasília (Istambul, Turquia)

França x Holanda – 11h30min (Belgrado, Sérvia)

Canadá x Brasil – 13h30min de Brasília (Istambul, Turquia)

Alemanha x Polônia – 15h de Brasília (Belgrado, Sérvia)

21 de junho, sábado

Tchéquia x Tailândia – 5h30min de Brasília (Hong Kong, China)

Japão x China – 9h de Brasília (Hong Kong, China)

Dominicana x Brasil – 10h de Brasília (Istambul, Turquia)

– 10h de Brasília (Istambul, Turquia) Holanda x Estados Unidos – 11h30min de Brasília (Belgrado, Sérvia)

Coreia do Sul x Turquia – 15h30min de Brasília (Istambul, Turquia)

França x Sérvia – 15h de Brasília (Belgrado, Sérvia)

22 de junho, domingo

Bulgária x Tailândia – 2h de Brasília (Hong Kong, China)

Tchéquia x Japão – 5h30min de Brasília (Hong Kong, China)

Bélgica x Canadá – 6h30min de Brasília (Istambul, Turquia)

Alemanha x Holanda – 8h de Brasília (Belgrado, Sérvia)

China x Itália – 9h de Brasília (Hong Kong, China)

Coreia do Sul x Dominicana – 10h de Brasília (Istambul, Turquia)

França x Estados Unidos – 11h30min de Brasília (Belgrado, Sérvia)

Turquia x Brasil – 13h30min de Brasília (Istambul, Turquia)

Sérvia x Polônia – 15h de Brasília (Belgrado, Sérvia)

Semana 3

9 de julho, quarta-feira

Bulgária x Brasil – 00h00min de Brasília (Chiba, Japão)

Coreia do Sul x Polônia – 3h30min de Brasília (Chiba, Japão)

França x Japão – 7h20min de Brasília (Chiba, Japão)

França x Japão – 7h20min de Brasília (Chiba, Japão)

Tchéquia x Sérvia – 8h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Itália x Bélgica – 12h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Alemanha x Canadá – 14h30min de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

Holanda x Turquia – 15h30min de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Dominicana x China – 18h de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

Tailândia x Estados Unidos – 21h30min de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

10 de julho, quinta-feira

França x Brasil – 3h30min de Brasília (Chiba, Japão)

Coreia do Sul x Japão – 7h20min de Brasília (Chiba, Japão)

Itália x Sérvia – 12h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Bélgica x Holanda – 15h30min de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Tailândia x Alemanha – 18h de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

Dominicana x Estados Unidos – 21h30min de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

11 de julho, sexta-feira

Bulgária x França – 3h30min de Brasília (Chiba, Japão)

Polônia x Brasil – 7h20min de Brasília (Chiba, Japão)

Bélgica x Sérvia – 12h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Tchéquia x Turquia – 15h30min de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Tailândia x Dominicana – 18h de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

Canadá x China – 21h30min de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

12 de julho, sábado

Coreia do Sul x Bulgária – 3h30min de Brasília (Chiba, Japão)

Japão x Polônia – 7h20min de Brasília (Chiba, Japão)

Tchéquia x Holanda – 10h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Turquia x Itália – 14h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Alemanha x China – 18h de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

Canadá x Estados Unidos – 21h30min de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

13 de julho, domingo

Bulgária x Polônia – 2h30min de Brasília (Chiba, Japão)

Japão x Brasil – 6h45min de Brasília (Chiba, Japão)

Tchéquia x Bélgica – 7h30min de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Holanda x Itália – 11h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Alemanha x Dominicana – 13h30min de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

Sérvia x Turquia – 15h de Brasília (Apeldoorn, Países Baixos)

Tailândia x Canadá – 17h de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

China x Estados Unidos – 21h de Brasília (Arlington, Estados Unidos)

Coreia do Sul x França – 23h de Brasília (Chiba, Japão)

Fase Eliminatória da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2025