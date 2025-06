Vocalista do A-ha, Morten Harket, revela diagnóstico de Parkinson

A banda norueguesa A-ha, ícone da música pop dos anos 1980, anunciou nesta quarta-feira (4/5) que o vocalista, Morten Harket, foi diagnosticado com a doença de Parkinson. O comunicado foi divulgado no site oficial do grupo, que ficou mundialmente conhecido com sucessos como Take On Me e Hunting High and Low.

“Este não é o tipo de notícia que alguém gostaria de dar ao mundo, mas aqui está: Morten tem doença de Parkinson”, escreveu a banda, acrescentando que o artista de 65 anos “tem lutado contra o próprio corpo nos últimos anos”.

Leia também

Em depoimento emocionado, Harket revelou que inicialmente preferiu manter a condição em segredo, mas agora decidiu compartilhar a notícia com os fãs. “Não tenho problemas em aceitar o diagnóstico. Com o tempo, levei a sério a atitude do meu pai, de 94 anos, em relação à forma como o organismo gradualmente se rende: ‘Eu uso o que funciona’”, afirmou o cantor.

O vocalista também explicou que, além de ter medo da exposição pública, buscava preservar um espaço de tranquilidade para seguir trabalhando. “Parte de mim queria revelar. Como eu disse, reconhecer o diagnóstico não foi um problema para mim. É a minha necessidade de paz e tranquilidade para trabalhar que tem me impedido. Estou fazendo o melhor que posso para evitar que todo o meu organismo entre em declínio”, desabafou.

Morten ainda relatou as dificuldades que enfrenta no tratamento da doença, que é neurodegenerativa e compromete gradualmente os movimentos, causando tremores, rigidez muscular e dificuldade de coordenação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por a-ha (@officialaha)

“É um difícil equilíbrio entre tomar a medicação e controlar os efeitos colaterais. Há tanta coisa para ponderar quando você está emulando a maneira magistral como o corpo lida com cada movimento complexo, ou questões e convites sociais, ou a vida cotidiana em geral”, lamentou.

Embora algumas pessoas próximas já soubessem da condição, Morten contou que relutou em tornar a doença pública devido às “consequências imprevisíveis”. Ele revelou, no entanto, que vem se beneficiando dos avanços tecnológicos no tratamento do Parkinson e está utilizando a estimulação cerebral profunda, um método que busca conter a progressão da enfermidade.

O A-ha destacou no comunicado que, apesar do diagnóstico, Harket segue “forte e resiliente”. A banda não detalhou, porém, se a condição afetará os futuros compromissos profissionais do grupo.