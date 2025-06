Vocalista do Araketu tem pertences recuperados dois dias após furto

Dois dias após ter a casa roubada, em Lagoa Santa (BH), Valbeg Candeia, vocalista do grupo Araketu, conseguiu recuperar quase todos os itens furtados. A Polícia Militar encontrou os equipamentos na casa de um homem de 34 anos, após receber denúncia anônima. Ele admitiu o crime e revelou que teve ajuda de outro rapaz, ainda não localizado.

Os oficiais divulgaram o vídeo que mostra a ação dos assaltantes. Nas imagens, obtidas de um circuito de segurança, apresenta o momento em que a dupla chega à residência de Candeia. Eles abrem o bagageiro, a porta de trás e seguem para cometer o crime. Foram levados televisores, relógios, joias, tênis e outros eletrônicos.

Leia também

O homem estava com uma parte dos objetos no bairro Maria Gorete e informou que venderia tudo o que foi roubado. Ele ainda afirmou que não sabia que a casa era do cantor e que lhe foi informado que o crime seria cometido na casa de um agiota.

Lucas Andrade, sargento da Polícia Militar, falou sobre o caso. “A Polícia Militar já estava atenta a qualquer informação que chegasse que pudesse levar aos autores. Nós recebemos uma denúncia que esse indivíduo, especialista em furtar residências, já estaria até anunciando entre amigos parte desses materiais. A gente realizou diligências e conseguiu localizar o atual endereço dele”.

O cantor havia denunciado o assalto em um vídeo no Instagram. Confira.