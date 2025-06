vocalista-do-sorriso-maroto-comemora-shows-no-exterior-e-enaltece-grupo-fundo-de-quintal

O grupo Sorriso Maroto se apresentou em Niterói, no Rio de Janeiro, neste domingo (22/6). A equipe do portal LeoDias esteve no evento e entrevistou o vocalista da banda, Bruno Cardoso. No bate-papo com a repórter Monique Arruda, o cantor falou de carreira internacional.

O show que agitou o público carioca faz parte da turnê “Sorriso As Antigas”, que será encerrada neste ano. Segundo o vocalista, a agenda de compromissos também conta com apresentações no exterior, incluindo Portugal: “A gente considera uma extensão do Brasil, então a gente sabe que tem muitos brasileiros, e os portugueses também amam o nosso trabalho. A gente já teve inúmeras apresentações, então já existe uma relação, mas é um voo ousado levar toda essa estrutura”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, falou de carreira internacional em entrevista ao portal LeoDias Portal LeoDias Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, falou de carreira internacional em entrevista ao portal LeoDias Portal LeoDias Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, falou de carreira internacional em entrevista ao portal LeoDias Portal LeoDias Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto, falou de carreira internacional em entrevista ao portal LeoDias Portal LeoDias Voltar

Próximo

Sobre o show em Niterói, Bruno Cardoso demonstrou gratidão pelas pessoas que foram assistir ao grupo. Ele também falou do disco que o Sorriso Maroto fez em homenagem ao Fundo de Quintal. O trabalho foi produzido em Londres, no mesmo estúdio em que Os Beatles já gravaram. “Pra gente, é um dos discos mais importantes da carreira”, destacou.

Segundo o cantor, Fundo de Quintal é a maior banda de samba de todos os tempos: “É o nosso Pelé, então não importa se tem um Sorriso Maroto fazendo hoje isso aqui, e outros artistas mais, o Fundo de Quintal vai estar sempre em um lugar inalcançável”.