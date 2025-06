Vôlei: Brasil tem virada incrível sobre Alemanha na Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina se manteve invicta por mais uma rodada na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Com o ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, lotado de torcedores vestidos de verde e amarelo, o Brasil venceu a Alemanha de virada por 3 x 2, neste sábado (7/6). As parciais foram 25/ 23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8.

Jheovana, da Seleção Brasileira de Vôlei

Antes desta partida a Alemanha havia uma vitória e uma derrota

A equipe brasileira está na liderança da tabela, empatada com a Itália — com os mesmos oito pontos, números iguais de sets vencidos e perdidos (nove a favor e dois contra).

Nesta partida, o que mais se destacou foi tensão e disputa entre as equipes. O Brasil saiu na frente com a vitória no 1º set por 25 x 23. Depois disso, as brasileiras tropeçaram e os erros quase custou o jogo. As alemãs venceram os dois sets seguintes, por 25 x 21 e 25 x 23, e viraram a partida.

O 4º set foi praticamente decido ponto a ponto para cada lado. Foi apenas no final que o Brasil conseguiu abrir uma diferença maior e com o placar de 25 x 20 empatar a partida.

No tie break, a Seleção Brasileira se provou mais forte e mostrou porque é a segunda colocada no ranking mundial. Venceu a etapa por 15 x 8, para garantir a vitória contra a Alemanha.

A Seleção Brasileira entra em quadra novamente neste domingo (8/7). Ainda no circuito disputado no Rio de Janeiro, o Brasil irá enfrentar a Itália, atual campeã da Liga das Nações e com quem está empatado na tabela, a partir das 10h.