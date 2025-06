Voltou a andar? Ex-BBB Fernando Fernandes revela sua reação ao ficar de pé

O apresentador Fernando Fernandes foi uma das estrelas especiais do programa Domingão com Huck neste último final de semana, mostrando emoção e muita superação no ar.

No palco do marido de Angélica na TV Globo, o âncora do reality show No Limite falou sobre a sensação e as reações dele ao ficar ereto de novo após muitos anos.

Recentemente, o ex-BBB voltou aos holototes por conta de uma boa notícia relacionada a saúde dele, que sofreu um grave acidente de carro no passado e perdeu praticamente todos os movimentos da perna.

Qual foram as reações dele?

O famoso declarou que chegou a sentir o peso do corpo em seus pés mesmo não tendo mais sensibilidade da cintura para baixo. “Foi como um vulcão”, falou ele, empolgado.

“Eu já tinha perdido um pouco a esperança [de voltar a andar], porque quando perdi o movimento das pernas, eu ganhei asas. Então menosprezei esse momento, não vou mentir. Mas quando começou a fazer o movimento das pernas, olhei para o lado, para o espelho, e confesso que nem imaginei que ia sentir isso”, desabafou.

“De repente, tudo aquilo que estava adormecido, começou a despertar. Eu estava pendurado pela cintura, vendo a perna fazendo o movimento direitinho. Ele é involuntário, para estimular, mas eu tenho uma força no quadril muito forte. Então comecei a projetar”, detalhou.

“Eu faço tudo, voo de parapente, pulo de paraquedas, mas agora coloquei na cabeça que quero um desses. Já quebrei barreiras de tanta forma. Quantos milhões de pessoas com lesão medular, cadeirantes, vão utilizar um negócio como esse. Acho que a gente é educado aqui no Brasil que não pode, não consegue. Mas não é assim”, explicou Fernando, que está feliz da vida com a nova fase dele.

Veja a conversa do ex-BBB com Luciano Huck: