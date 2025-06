Voltou! Após 9 anos, atriz Fernanda Vasconcellos retorna à TV Globo

O bom filho a casa torna! Após 9 anos longe das telinhas, a atriz Fernanda Vasconcellos, de 40 anos, anunciou seu retorno à TV Globo. A informações foi confirmada pela assessoria da artista e já gera ansiedade nos telespectadores.

Retorno à TV Globo!

A informação de que Fernanda retornará as telinhas da TV Globo foram confirmadas pela assessoria da atriz à CNN. A dramaturga brasileira irá estrear no elenco de Três Graças, próxima novela de Aguinaldo Silva, que irá substituir Vale Tudo, no horário das 21h, a partir de outubro.

Sua personagem ainda não foi revelada, mas será identificada em breve. Segundo a emissora, Sophie Charlotte interpretará a protagonista Geluce, que enfrenta a vilã feita por Grazi Massafera. A personagem, chamada Arminda, é uma viúva inescrupulosa que atua em um esquema de falsificação de remédios.

A útlima vez que Fernanda esteve presente na televisão foi em 2016, na trama Haja Coração. Na época, a atriz foi uma das primeiras atrizes a deixar o modelo de contrato fixo, alternando assim em outros trabalhos paralelos, como Coisa Mais Linda, série nacional da Netflix.

Após essa participação, a atriz decidiu dar uma pausa em sua carreira e se dedicar 100% à maternidade de seu filho Romeo, de 2 anos fruto do relacionamento com o ator Cássio Reis. “Desde que o Romeu nasceu, entendi que, nestes primeiros anos, ele precisa mais de mim e eu preciso mais dele.” Ela ainda completou: “Voltar ao trabalho tem sido um processo devagar e respeitoso. Tive medo de ser esquecida, mas tudo foi caminhando: surgiu uma peça, um prêmio, agora o lançamento de um filme”.

Fernanda Vasconcellos afirmou que é grata pela sua participação e o sucesso que fez em diversas novelas: “Adoro novela, me traz ótimas memórias e colho frutos até hoje”. Entretanto, ela ressaltou que se sente realizada nos palcos do teatro: “Mas me apaixonei pelo teatro com Sra. Klein [peça que fez em 2024]. Foi uma experiência única, especialmente contracenando com a Ana Beatriz Nogueira, com quem já fiz novela.”