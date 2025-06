vox-patris:-motorista-do-maior-sino-do-mundo-escapou-ileso-de-acidente

O motorista do caminhão responsável por transportar o maior sino de badalo do mundo, o Vox Patris, sofreu uma queda de mais de dois metros quando mexia em uma caixa de ferramentas para fazer o ajuste da carga, em 22 de maio, no Porto de Santos, no litoral de São Paulo.

Apesar do incidente, nada de mal aconteceu com o caminhoneiro Devanir Pezzoto (foto em destaque), de 43 anos, e a carga especial foi entregue neste domingo (1º/6), em Trindade (GO).

No vídeo, é possível notar que o caminhoneiro gira no ar após se desequilibrar e, mesmo assim, como um gato, cai em pé. “Graças a Deus, estou bem, o livramento foi grande. Deus fez uma grande obra na minha vida”, disse.

“Eu me sinto honrado por carregar esse sino, essa obra de arte, o maior do mundo, que é um símbolo da fé dos católicos. Estou muito contente.”

Em outro vídeo divulgado pela empresa STS, onde Pezzoto trabalha, o motorista demonstrou novamente satisfação por transportar o maior sino de badalo do mundo, quando já se aproximava do destino. “Está sendo muito gratificante para mim. Não vejo a hora de chegar a Trindade para finalizar esse trabalho com sucesso. A viagem está tranquila. É muita emoção fazer parte da história da catedral de Trindade”, disse.

Sino Vox Patris