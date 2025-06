voz-do-jogo:-rafaela-tomasi-e-os-bastidores-do-universo-gamer

Rafaela Tomasi é a apresentadora oficial da Riot Games no Brasil e uma das principais vozes por trás do CBLOL, um dos maiores campeonatos de League of Legends da América Latina.

Leia também

Jornalista de formação, ela alia técnica e sensibilidade para informar, entreter e emocionar uma comunidade gamer vibrante e fiel. Com carisma, presença de palco e profundo conhecimento do universo dos eSports, Rafa se tornou uma referência ao traduzir a cultura gamer com autenticidade, profissionalismo e paixão.

Durante o videocast “Nasce uma Ideia”, produzido pelo Metrópoles na Gramado Summit 2025, ela contou como chegou no universo gamer.

“Caí de paraquedas nessa área. Saí do Rio Grande do Sul e fui para São Paulo trabalhar como modelo. Foi lá que decidi fazer faculdade de Rádio e TV, e isso acabou me apresentando ao universo da reportagem. Pouco tempo depois, comecei a trabalhar na PlayTV, onde fazia cobertura de shows e eventos musicais. Mais adiante, fui migrando para a área de cultura pop, que sempre foi uma paixão minha”, disse.

Ela também contou como é a preparação para cobrir grandes eventos, destacando o rigor e a dedicação envolvidos. “Tem muitos ensaios, muita preparação mesmo”, explica. Na Riot, além dos estúdios de gravação, há também uma arena onde o público acompanha tudo ao vivo, enquanto a transmissão ocorre simultaneamente para milhares de espectadores.

Segundo Rafaela, a grande final anual é ainda mais especial. “Geralmente, a gente viaja para outras cidades. Já tivemos finais em São Paulo, Belo Horizonte… São momentos únicos, com uma energia surreal, e exigem ainda mais da nossa equipe para que tudo saia perfeito”.

Confira abaixo o videocast completo com Rafaela Tomasi:

Nasce uma Ideia

Esta é a 3ª temporada do videocast “Nasce uma Ideia”, que traz bate-papos descontraídos, curiosidades, insights e boas histórias sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e educação.

Todos os episódios estão sendo gravados na própria Gramado Summit, durante 4, 5 e 6 de junho, enquanto o Metrópoles cobre o evento. A captação de áudio e de imagem é feita pela produtora Clube 885. E a apresentação é feita pelas jornalistas Vanessa Oliveira e Brenna Farias.

Este videocast tem o apoio da Bybit Brasil.