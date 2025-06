Wegovy: dose triplicada pode potencializar ainda mais o emagrecimento

Efeitos adversos do Wegovy

O estudo Step Up, que teve duração de 72 semanas, comparou grupos que tomaram 7,2 mg e 2,4 mg com um que recebeu placebo. Foram incluídos 1.407 adultos com IMC maior ou igual a 30 e sem diabetes.O aumento foi considerado seguro e mostrou que a aplicação da dose mais alta de Wegovy resultou em uma perda de peso média de 21%, com um terço dos participantes perdendo 25% ou mais do peso corporal em 72 semanas. Na dose de 2,4 mg, no mesmo período, a perda de peso foi de 17,5%. O grupo que recebeu placebo perdeu 2,4% do peso corporal durante o estudo.

O estudo mostra ainda que a segurança e tolerabilidade da dose mais alta de Wegovy foram mantidas e seguem tão consistentes quanto as da dose comercializada atualmente.

Os eventos adversos mais comuns foram gastrointestinais, como náusea e mudança no trânsito intestinal, sendo que a maioria foi de leve a moderada e diminuiu ao longo do tempo. Ainda assim, a nova dose traz um pouco mais de dificuldade para o paciente: 3,3% das pessoas tratadas com 7,2 mg de semaglutida descontinuaram o uso por conta dos efeitos, em comparação com 2% na dose de 2,4 mg.

Questionada sobre outros efeitos adversos, como a neuropatia óptica isquêmica anterior-não arterítica (NOIA), Julia Cabral, gerente médica de diabetes da Novo Nordisk, afirmou que os casos são isolados.