Whindersson Nunes deixa o palco durante show em Belém (PA)

Falhas técnicas no sistema de som fizeram o show de Whindersson Nunes ser cancelado repentinamente na Arena Guilherme Paraense, em Belém (PA).

Intitulado Isso Definitivamente Não É Um Culto, o show começou com atraso e o som apresentava problemas desde os primeiros minutos da apresentação. A situação gerou frustração entre os fãs.

Leia também

Segundo os relatos, Nunes tentou seguir com o show, mas se retirou do palco diante das condições técnicas. Em seguida, a organização informou ao público que a apresentação seria remarcada.

A plataforma Ingresso Mix, responsável pela bilheteria, informou, em nota oficial que o show será transferido para o Teatro ReSolve, também na capital paraense. As datas agora são 10, 11, 12 e 13 de agosto de 2025.

“Devido a problemas técnicos de som que ocorreram durante a apresentação do show Isso Definitivamente Não É Um Culto, realizada no dia 1º de junho de 2025, no Mangueirinho – Arena Guilherme Paraense, em Belém, o espetáculo será remarcado”, diz o comunicado.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Whindersson Nunes

Instagram/Reprodução 2 de 4

Whindersson Nunes

Reprodução 3 de 4

Whindersson Nunes

Reprodução/Instagram 4 de 4

Whindersson Nunes

Reprodução

A empresa também esclareceu que os ingressos adquiridos continuam válidos para as novas datas e que existe possibilidade de reembolso. A equipe deve entrar em contato com os compradores para confirmar os detalhes e orientar o reagendamento.

Nos stories do Instagram, Whindersson compartilhou vídeos mostrando momentos em que ainda estava em cima do palco e com a arena lotada de fãs. Mas ainda não se pronunciou sobre a remarcação das datas do show.