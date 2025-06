Wicked 2 – For Good: primeiras imagens do filme são divulgadas. Veja!

As primeiras imagens de Wicked 2: For Good foram liberadas. A sequência do musical de sucesso ganhou um teaser nesta terça-feira (3/6).

Confira abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Wicked Movie (@wickedmovie)

Estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo, Wicked 2 também conta com Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Bowen Yang e Bronwyn James.

Ariana Granda é Glinda e Cynthia Erivo é Elphaba

Cynthia Erivo como Elphaba e Ariana Grande no papel de Glinda

Ariana Granda como Glinda

Cynthia Erivo é Elphaba em Wicked

O trailer oficial do filme será divulgado nesta quarta-feira (4/6). A previsão é que o longa seja lançado ainda em novembro deste ano.

Sucesso de bilheteria

Wicked foi lançado em 2024 e conquistou o público mundial. O sucesso de bilheteria acompanha uma amizade improvável entre Elphaba e Glinda.

Após um encontro com o Mágico de Oz, o relacionamento das duas logo chega a uma encruzilhada.