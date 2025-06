WWDC 2025: Apple anuncia oficialmente o iOS 26; veja as novidades do sistema

A Apple realizou sua tradicional conferência de desenvolvedores WWDC na tarde desta segunda-feira (09). Entre as novidades do evento, a empresa anunciou oficialmente o iOS 26, atualização de seu sistema operacional.

A nova versão vem logo após o iOS 18. O motivo para o salto nos números é uma reformulação nos nomes das atualizações, que agora são batizadas de acordo com o ano de lançamento. O Olhar Digital deu detalhes sobre essa mudança aqui.

Apple apresentou oficialmente o iOS 26

A atualização do sistema operacional da Apple trará um novo design, mais experiências inteligentes (leia: inteligência artificial) e melhorias nos aplicativos diários (entre eles o Telefone, Mensagens e Mapas).

De acordo com a própria empresa, o iOS 26 mantém a familiaridade que usuários do sistema já estão acostumados e foca em privacidade. Já segundo Craig Federighi, vice-presidente sênior de Engenharia de Software da Apple, que fez o anúncio durante o WWDC, a atualização traz “melhorias significativas nos recursos com os quais os usuários contam diariamente, tornando o iPhone ainda mais útil”.

A começar pelo visual.

Nova sistema operacional terá visual diferente

Um dos primeiros anúncios do WWDC foi um novo design para o iOS 26. Agora, ele é feito com Liquid Glass, um material translúcido que reflete o ambiente ao redor e ajuda o usuário a focar mais no conteúdo.

Essa mudança se estende à Tela Inicial e Tela de Bloqueio, e conta com opções de personalização (como ícones de aplicativos). Na tela bloqueada, por exemplo, o tempo se adapta ao espaço disponível em uma imagem, criando a sensação de um plano de fundo 3D.

O layout da Câmera também passou por uma atualização que ajuda o usuário a focar na tela enquanto tira a foto. Já o aplicativo Fotos vai contar com guias separadas para a Biblioteca e para as Coleções. Outras alterações vêm no Apple Music, Safari, Notícias e Podcasts. Todas elas com o mesmo objetivo: tornar o uso mais pessoal e expressivo, com navegação mais fluida.

Mas a Apple garante: o iOS 26 continua com uma aparência familiar. O Olhar Digital deu mais detalhes sobre o Liquid Glass aqui.

iOS 26 terá novidades de inteligência artificial

Como era de se esperar, a empresa da maçã anunciou novidades de inteligência artificial. Segundo a companhia, os novos recursos do Apple Intelligence elevam a experiência do iPhone e ajudam os usuários a realizar tarefas com “mais facilidade do que nunca”.

Entre os recursos, estão:

Tradução ao Vivo integrada com o aplicativo de Mensagens, FaceTime e Telefone. Na prática, isso permite que usuários conversem em diferentes idiomas, com tradução em tempo real;

Na prática, isso permite que usuários conversem em diferentes idiomas, com tradução em tempo real; IA na tela do iPhone. Usuários poderão perguntar ao ChatGPT sobre o que aparece na tela para obter mais informações, pesquisar no Google ou até em outros aplicativos compatíveis. Por exemplo, se você estiver vendo um produto, pode pesquisar direto em uma loja de compra;

IA que reconhece quando um usuário está visualizando um evento. Então, ela sugere que o evento seja adicionado na agenda, com todos os detalhes sobre ele (data, hora e local);

Ações inteligentes, um novo recurso de atalhos que facilitarão o acesso a determinadas ferramentas do iPhone;

O Apple Intelligente também poderá identificar e resumir automaticamente detalhes de rastreamento de pedidos a partir de e-mails enviados por lojas, fornecedores e empresas de entrega (isso vale mesmo para compras que não foram feitas com o Apple Pay).

O OD deu mais detalhes sobre as novidades do Apple Intelligence aqui.

Melhorias nos aplicativos diários

Como falamos anteriromente, a Apple prometeu melhorar a usabilidade de aplicativos que fazem parte do nosso dia a dia.

Telefone

Para começar, a empresa anunciou um layout unificado dentro do Telefone: você poderá ver seus contatos favoritos, ligações recentes e mensagens na caixa postal em um único lugar, sem ter que ficar pulando entre abas.

Outro recurso é a Triagem de Chamadas, que ajuda a eliminar interrupções. Na prática, o aplicativo ‘atende’ uma ligação e coleta os principais dados de uma pessoa enquanto você não atende. Então, ele fornece um resumo sobre quem está ligando e o motivo da chamada, para que o dono do celular possa decidir se quer atender ou não. É como se fosse uma recepcionista.

Mensagens

Agora, usuários poderão filtrar mensagens de pessos desconhecidas, para que elas não apareçam na lista de conversas principais. Essas conversas ficarão em uma pasta separada e silenciada, na qual o usuário decide se quer responder ou excluir.

Também nas mensagens, o iOS 26 contará com fundos personalizados gerados pelo Image Playground (gerador de imagens do Apple Intelligence), capacidade de criar enquetes e possibilidade de enviar e receber dinheiro através do Apple Cash.

CarPlay

A Apple anunciou atualização de design no CarPlay, que cria notificações compactas no visor do carro para que o usuário foque na direção, mas sem perder o que for mais importante.

Apple Music, Maps e Carteria

Apple Music terá três novos recursos: tradução de letras e pronúncia de letras, para facilitar o entendimento e cantoria das canções, e AutoMix, que criará transições entre as faixas;

terá três novos recursos: tradução de letras e pronúncia de letras, para facilitar o entendimento e cantoria das canções, e AutoMix, que criará transições entre as faixas; Maps terá uma opção de Lugares Mais Visitados (protegido com criptografia) e vai oferecer rotas com informações em tempo real sobre atrasos (como acidentes de trânsito no caminho, por exemplo);

terá uma opção de Lugares Mais Visitados (protegido com criptografia) e vai oferecer rotas com informações em tempo real sobre atrasos (como acidentes de trânsito no caminho, por exemplo); A Carteira da Apple terá opções de pagamento parcelado e com recompensas para quem fizer compras em lojas físicas usando o Apple Pay no iPhone. O aplicativo também vai facilitar a visualização do cartão de embarque de voos, com atualizações em tempo real.

Quando o iOS 26 estará disponível?

Todos os recursos anunciados no iOS 26 já estão disponíveis para testadores que fazem parte do programa de desenvolvedores da Apple. Testadores beta poderão acessá-los a partir do mês que vem.

De acordo com a Apple, as novidades estão disponíveis para usuários com o iPhone 11 para cima a partir do outono do Hemisfério Norte (setembro a novembro, no Hemisfério Sul, incluindo o Brasil).