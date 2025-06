Xabi Alonso abre o jogo sobre situação de brasileiros no Real Madrid

Vivendo a expectativa de estrear como treinador do Real Madrid, Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva antes da partida contra o Al Hilal pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Entre os diversos assuntos que abordou ao longo da conversa, o espanhol deu detalhes sobre sua análise sobre três dos quatro brasileiros do elenco merengue: Vinícius Jr., Endrick e Rodrygo.

Leia também

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Xabi Alonso, novo treinador do Real Madrid

Reprodução 2 de 4

Vini Jr.

Diego Souto/Getty Images 3 de 4

Rodrygo

Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images 4 de 4

Endrick está prestes a completar um ano no Real Madrid

Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

O primeiro assunto foi Rodrygo. O atacante brasileiro não foi convocado por Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira e terminou a temporada em baixa na equipe. Xabi fez uma análise da situação do jogador revelado no Santos.

“Posso dizer até certo ponto. Sei que o final da temporada não foi fácil para ele, mas ele tirou um tempo para se recompor. Também não foi com a seleção. Conversamos desde o início… e o vejo entusiasmado. Ele é um jogador de enorme qualidade; compartilhamos experiências e é hora de colocá-las em prática”, afirmou.

Sobre Vini, o espanhol rasgou elogios ao jogador que foi eleito melhor do mundo no prêmio Fifa The Best.

“Eu não o conhecia, mas o reconheci em 10 segundos. Sua personalidade, seu jeito de se comunicar… é muito apaixonado, emotivo. E você precisa estar perto dele. Eu gosto muito desses jogadores. Ele tem um coração enorme, foi isso que senti nesses últimos dias”, disse Alonso.

Xabi ainda fez um breve comentário sobre Endrick, atacante que foi revelado no Palmeiras e que chegou sob muita expectativa, mas que acabou fazendo menos jogos que o esperado na última temporada.

“Processos de adaptação levam tempo. Luka, por exemplo, foi de menos a mais. Arda, Endrick… são processos naturais. Neste segundo ano, eles vão se aprofundar um pouco mais. É tudo natural”, concluiu.

O Real Madrid entra em campo às 16h para sua primeira partida na competição da Fifa nos Estados Unidos.