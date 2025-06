Xand Avião lança o melhor show do São João de 2024 nas plataformas digitais

Depois de ser aclamado pelo público como o melhor show do São João de 2024, Xand Avião celebra a chegada da temporada junina de 2025 com o lançamento da gravação de “O Forró É Pop”, já disponível nas plataformas digitais.

Eleita em votação popular do G1 como o melhor show da temporada junina de 2024, a turnê percorreu o Nordeste com apresentações lotadas e agora será eternizada no formato digital, levando o conceito que uniu a tradição da festa nordestina com a modernidade das grandes apresentações a nível internacional.

“O Forró É Pop” é um espetáculo visualmente impactante, com estrutura grandiosa, tecnologia de ponta e um repertório que homenageia a história do forró — de ícones como Luiz Gonzaga; Mastruz com Leite e Flávio José; a trajetória de Xand com o Aviões do Forró; e sua fase solo.

A estrutura do show foi pensada em blocos temáticos, que transformam o palco em uma verdadeira linha do tempo do gênero, com direito a elementos cenográficos em movimento, trocas de figurino e coreografias que ajudam a contar a história de uma das festas mais amadas do povo brasileiro.

“‘O Forró É Pop’ é um projeto que nasceu da vontade de mostrar o quanto o forró pode ser moderno, emocionante e grandioso. Esse registro é para quem viveu esses momentos com a gente e também para quem ainda vai conhecer”, descreveu Xand.

O lançamento, em áudio e vídeo, já está disponível nas plataformas digitais e prepara o terreno para mais uma temporada de festas juninas, com Xand Avião levando mais uma vez a turnê em uma sequência de datas pelo Nordeste.