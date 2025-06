Xbox Game Pass de junho terá EA FC 25 e mais jogos de peso! Veja a lista completa

O catálogo do Xbox Game Pass continua sendo expandido — e agora ele ficará ainda maior nesse início de junho. A Microsoft revelou, nesta quinta-feira (05), mais uma leva com nove jogos que chegarão ao serviço de assinatura da casa este mês, que também inclui o tão cobiçado EA Sports FC 25.

Vale lembrar que no mês passado o Game Pass também recebeu grandes nomes no catálogo, incluindo DOOM: The Dark Ages, Metal Slug Tactics, Dragon Ball Xenoverse 2 e muitos outros.

Novos jogos no Game Pass em junho

Quer ver a lista completa com os jogos de junho do Game Pass? Então confira abaixo os que já chegaram e os que estão prestes a estrear no serviço da Microsoft!

Já disponível

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions — Cloud e consoles

Títulos que chegam em junho ao Game Pass

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (10 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

— Cloud, Xbox Series X|S e PC Barbie Project Friendship (11 de junho) — Cloud, consoles e PC

— Cloud, consoles e PC Kingdom: Two Crowns (11 de junho) — PC

— PC EA Sports FC 25 (12 de junho) — Cloud, consoles e PC

— Cloud, consoles e PC The Alters – disponível em day one no Game Pass (13 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

— Cloud, Xbox Series X|S e PC FBC: Firebreak – disponível em day one no Game Pass (17 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

— Cloud, Xbox Series X|S e PC Crash Bandicoot 4: It’s About Time (17 de junho) — Console e PC

— Console e PC Lost in Random: The Eternal Die – disponível em day one no Game Pass (17 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

Mais informações sobre os jogos de junho do Xbox Game Pass

Quer saber mais detalhes sobre os jogos de junho do Xbox Game Pass? Então confira abaixo seus respectivos trailers!

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions — Cloud e consoles

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (10 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

Barbie Project Friendship (11 de junho) — Cloud, consoles e PC

Kingdom: Two Crowns (11 de junho) — PC

EA Sports FC 25 (12 de junho) — Cloud, consoles e PC

The Alters – disponível em day one no Game Pass(13 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

FBC: Firebreak – disponível em day one no Game Pass (17 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (17 de junho) — Console e PC

Lost in Random: The Eternal Die – disponível em day one no Game Pass (17 de junho) — Cloud, Xbox Series X|S e PC

7 jogos deixarão o Xbox Game Pass em junho

Por fim, mas não menos importante, o comunicado no site oficial da Microsoft também revelou que sete jogos deixarão o catálogo do Xbox Game Pass no dia 15 de junho. Confira abaixo!

Dordogne — Cloud, consoles e PC

— Cloud, consoles e PC Hypnospace Outlaw — Cloud, consoles e PC

— Cloud, consoles e PC Isonzo — Cloud, consoles e PC

— Cloud, consoles e PC Keplerth — PC

— PC My Time At Sandrock — Cloud, consoles e PC

— Cloud, consoles e PC Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends — Cloud, consoles e PC

— Cloud, consoles e PC Depersonalization — PC

Curtiu os jogos de junho do Xbox Game Pass? Qual deles você pretende jogar primeiro?